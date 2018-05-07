Стали известны два финалиста конференций в розыгрыше Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли со счётом 3:0. Благодаря этому результату подопечные Жерара Галлана обеспечили себе выход в финал Западной конференции. Соперником «рыцарей» за выход в финал Кубка станет победитель пары «Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» (счёт в серии 2-3).

Ранее выход в третий раунд плей-офф себе гарантировал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команде понадобилось 5 матчей, чтобы одолеть «Бостон Брюинз» (4-1). Соперником «молний» в финале Восточной конференции станет победитель противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (3-2).

Матчи третьего раунда Кубка Стэнли стартуют 12 мая.

Шат-аут Флёри помог «Вегасу» добиться победы в серии с «Сан-Хосе»