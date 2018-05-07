Пойнт: игра Василевского — решающий фактор для «Тампы» в серии с «Бостоном»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт поделился мнением об игре голкипера Андрея Василевского, который стал первой звездой в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (3:1, 4-1 в серии). Российский вратарь отразил 27 бросков из 28.

«Василевский был решающим фактором для «Тампы» в каждом матче. Он играл очень хорошо, и сегодняшний вечер не был исключением. Он сделал три или четыре важных сейва в концовке. Он был там, где надо, когда нам это было нужно», — цитирует Пойнта пресс-служба лиги.