Раск: «Бостон» демонстрировал хороший хоккей на протяжении всего сезона

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск подвёл итоги матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), после которого его команда вылетела из плей-офф Кубка Стэнли, проиграв в серии со счётом 1-4.

«Бостон» играл в хороший хоккей на протяжении всего сезона. Ожидания становились всё выше и выше в то время, как мы понимали, что можем играть с кем угодно в этой лиге. Учитывая это, концовка оказалась разочаровывающей. «Тампа» хорошая команда и в конечном счете оказалась намного лучше нас при игре «пять на пять», — цитирует Раска пресс-служба лиги.