Нападающий «Тампы» Миллер в матче с «Бостоном» нанёс травму Дэвиду Бэйксу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Миллер провёл жёсткий силовой приём против форварда «Бостон Брюинз» Дэвида Бэйкса во втором периоде пятого матча полуфинальной серии Восточной конференции. После этого столкновения форвард гостей покинул лёд до конца матча с подозрением на сотрясение мозга.

«Мне было ужасно неприятно, когда я увидел, что Бэйкс не двигает ногами. Я надеюсь, что с ним все нормально. Я не играю грязно. Не выцеливаю. Ещё тинейджером я смотрел за тем, как играет этот парень. Мне было не по себе после этого столкновения», — прокомментировал эпизод Миллер после матча.

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