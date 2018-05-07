Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. информирует официальный сайт лиги.

Третьей звездой игрового дня стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 27 бросков в матче с «Бостон Брюинз» (3:1, 4-2).

Второй звездой дня признан американский нападающий «Тампы» Джей Ти Миллер, ставший автором победной шайбы в серии с «Бостоном» (3:1, 4-2).

Лучшим игроком дня стал канадский голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк Андре Флёри, отразивший 28 бросков в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0, 4-2).