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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:3. Видеообзор матча Кубка Стэнли-2018

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:3. Видеообзор матча Кубка Стэнли-2018
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев со счётом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Эта победа позволила «Голден Найтс» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-2.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голами в составе победителей отметились: Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.

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