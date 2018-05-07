Марк-Андре Флёри вышел на 6-е место в истории по шат-аутам в Кубке Стэнли

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев со счётом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Эта победа позволила «Голден Найтс» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-2.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Канадский голкипер вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству матчей на ноль в плей-офф (14), сравнявшись с Домиником Гашеком, Жаком Плантом и Эдом Бельфором.

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (24), второе место занимает Патрик Руа (23), тройку лучших замыкает Кёртис Джозеф (16). В топ-5 также входят Клинт Бенедикт и Крис Осгуд (оба — по 15).

Из вышеперечисленных голкиперов только Флёри продолжает свою карьеру.