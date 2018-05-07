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Макдона — об удалении: не хотел поставить Василевского в такое положение

Макдона — об удалении: не хотел поставить Василевского в такое положение
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал своё удаление за пять минут до конца третьего периода пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:1, 4-1). На момент удаления американского защитника счёт в матче был 2:1.

«Конечно, я не хотел быть тем, кто поставит Василевского в такое положение в концовке. Было здорово видеть, как все справились с меньшинством и жертвовали собой. Наше меньшинство находилось под микроскопом всю серию, будет справедливо заметить, что они нанесли нам кое-какой урон. Но в решающий момент было важно увидеть, как мы убили эти две минуты», — цитирует Макдону официальный сайт НХЛ.

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