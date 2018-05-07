Журналист Aftonbladet: Ахо набрал 10 очков за два матча? Гретцки убьётся о стену

Обозреватель шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм раскритиковал сверхрезультативность команд-фаворитов на нынешнем чемпионате мира по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

«Я достаточно взрослый, чтобы вспомнить единственный чемпионат мира с участием Уэйна Гретцки. Это было в 1982 году, когда Гретцки был уже настоящей суперзвездой, набрав 212 очков за сезон в НХЛ. Знаете, сколько он набрал на том чемпионате мира? 14 (6+8) баллов в 10 матчах, и я помню, как по телевизору наслаждался его талантливой игрой. Уэйн стал лучшим бомбардиром турнира, на котором родилась знаменитая тройка Макаров — Ларионов — Крутов.

Нынче у финна Себастьяна Ахо уже 10 очков на счету. 10 очков после двух матчей! Гретцки может убиться о стену. Я понимаю, что финны довольны своим нападающим, но что нам это говорит о чемпионате мира? Разница между фаворитами и всеми остальными выросла. Канада выиграла 10:0, Россия дважды по 7:0, и это совсем не интересно. Разница между вершиной и дном достигла предельных величин. Кажется, чемпионат мира не должен больше проводиться в составе 16 команд. Такие сумасшедшие счета турниру не к лицу, при всём уважении к суперзвёздам нынешнего чемпионата», — отметил Веннерхольм.