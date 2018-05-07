Беларусь – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

Сегодня, 7 мая, в Копенгагене, на стадионе «Роял-Арена», в рамках чемпионата мира — 2018 состоится матч сборных Беларуси и России. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Беларусь— Россия.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Чемпионат мира по хоккею проходит в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В Копенгагене играют команды из группы А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге проходят матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея).
Сборная России сыграет с Беларусью на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».