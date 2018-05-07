Маршан: нельзя полагаться только на спецбригады для победы в серии

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подвёл итоги матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), после которого его команда вылетела из плей-офф Кубка Стэнли, проиграв в серии со счётом 1-4.

«Они оказались лучше нас во многих аспектах. Одним из них стали единоборства. Они чётко действовали по системе в полных составах и были лучше, чем мы. Нельзя полагаться только на спецбригады для победы в серии плей-офф», — цитирует Маршана пресс-служба Национальной хоккейной лиги.