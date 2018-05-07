Хартли — о поражении 1:8: жаль Гудлевскиса, игроки Латвии бросили его одного

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение от Финляндии (1:8) во втором туре группового этапа ЧМ в Дании.

«Соперник преподал нам ценный урок. Финны играли гораздо техничнее и быстрее нас. Неверные решения, принятые нашими игроками по ходу матча, и грубые ошибки привели к разгрому. Против таких игроков, как Терявяйнен, Рантанен, Гранлунд и Капанен, нельзя так ошибаться. Хорошо хоть, что удалось избежать ненужных травм. Это единственный плюс, который я сейчас вижу. Теперь надо поскорее забыть этот матч и готовиться к завтрашней тренировке.

Мне жаль Гудлевскиса — сегодня мы бросили его одного. Некоторые хоккеисты должны были сыграть лучше. Во время матча о замене вратаря не думал. Конечно, я мог его заменить, но чувствовал, что лучше оставить его в игре. Он — настоящий боец. После матча я подошёл к нему и сказал, что он не виноват в случившемся.

У Карсумса и Джериньша были проблемы со здоровьем, поэтому решили дать им отдых и чаще выпускать на площадку молодых игроков — Разгалса, Евпалова и Букартса, чтобы они могли сравнить себя со звёздами НХЛ. Они получили очень ценный опыт, однако выводы после этой игры нужно делать всей команде», — цитирует Хартли Delfi.lv.