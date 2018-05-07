Нутиваара: такие игры, как с Латвией, помогают обрести уверенность в своих силах

Защитник сборной Финляндии Маркус Нутиваара прокомментировал разгромную победу над командой Латвии (8:1) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2018 года в Дании.

«Когда вы удачно начинаете матч, как в игре с Латвией, то это помогает сбросить напряжение. Такие игры помогают обрести уверенность в своих силах, забивая голы и отрабатывая командное взаимодействие. Сборная Финляндии должна продолжать верить в себя и показывать то, на что способна. В этом матче у нас хорошо сыграли все четыре звена, а первые две тройки так просто здорово. Вообще всё выглядело очень хорошо», — цитирует Нутиваару официальный сайт IIHF.