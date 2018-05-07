Лучшие голы третьего дня ЧМ-2018: шайбы Григоренко, Бастиансена и Мюллера

Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал подборку лучших шайб третьего игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.

На третьем месте оказалась шайба защитника сборной Швейцарии Мирко Мюллера, которая стала победной для его команды во встрече со словаками (2:0). Также был отмечен гол норвежского форварда Андерса Бастиансена в игре с Германией (5:4 Б). На первом месте оказалась шайба российского нападающего Михаила Григоренко в матче с Австрией (7:0).

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.