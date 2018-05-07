Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Кудашов о Беларуси: одну игру может выиграть любая команда, знаем массу примеров

Кудашов о Беларуси: одну игру может выиграть любая команда, знаем массу примеров
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал подготовку национальной команды к матчу со сборной Беларуси.

«Гусев тренируется, крутит велосипед, готовится. Мы изо дня в день смотрим, какое у него состояние. Видим ли Михеева в дальнейшем в тройке с Маминым и Андроновым? Давайте дождёмся игры. Если изменения будут, то незначительные. Это изменение было во время игры, это нормальный процесс, что иногда мы во время игры что-то меняем. Им мы были удовлетворены.

Давайте не будем разводить демагогию, нужны ли такие матчи, как с Францией и Австрией, или нет. Есть чемпионат мира, календарь, матчи, которые мы должны играть, к которым мы серьёзно подходим и готовимся.

На выходные дни, которые будут после матча с Беларусью, запланированы и восстановительные процедуры, и, естественно, тренировки. Впереди у нас очень серьёзные игры. Восстановление подразумевает под собой не лежание на диване. Это будет активный отдых. Идёт подготовка.

Что касается Беларуси, то чемпионат мира – короткий турнир. Одну игру может выиграть любая команда. Мы знаем массу таких примеров. У них молодая команда, которая хочет показать себя с лучшей стороны. Серьёзно готовимся к этому сопернику. Нельзя ни на секунду расслабляться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная России сыграет с Беларусью на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент