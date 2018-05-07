Бывший голкипер рижского «Динамо» Мантас Армалис продолжит карьеру в Швеции

Бывший голкипер рижского «Динамо» Мантас Армалис продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Литовский голкипер стал игроком «Шеллефтео», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер одержал 3 победы в 12 матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиге, отражая 91,1% бросков и пропуская 2,45 шайбы за игру. Армалис не провёл ни одного матча на ноль.

В апреле голкипер был основным вратарём сборной Литвы на чемпионате мира в группе B первого дивизиона. Армалис выиграл 5 матчей из 5 и помог национальной команде добиться повышения в классе.