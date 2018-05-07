Портцлайн: новый контракт Бобровского в «Коламбусе» может быть на $ 90 млн

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн, освещающий матчи «Коламбус Блю Джекетс», поделился соображениями о новом контракте Сергея Бобровского. Соглашение российского голкипера рассчитано до конца сезона-2018/19, продлить контракт можно будет уже этим летом.

«Почему Бобровский не играет в плей-офф так, как в регулярном чемпионате НХЛ или за сборную – вопрос на $ 10 млн. Возможно, именно такую зарплату он планирует получить по новому контракту.

В прошлом году ни один вратарь не был хорош в сериях с «Питтсбург Пингвинз». Возможно, Крэйг Андерсон из «Оттавы Сенаторз» сыграл неплохо, но Брэйден Холтби, Пекка Ринне не были на высоте. Без сомнения, команда могла больше помогать Бобровскому. Возможно, если бы «Коламбус» постоянно не удалялся, броски по его воротам были бы не такими опасными. В поражении виноват не он один.

Клубу предстоит принять непростое решение. Если бы Бобровский играл так, как в регулярном чемпионате, ему бы просто предложили любые условия по контракту. Сейчас руководство клуба должно оценить, что он сделал или не сделал в плей-офф, прежде чем делать предложение.

Прайс в следующем сезоне получит около $ 10,5 млн, у Боба будет примерно такой же контракт. Одна вещь, которую может предложить «Коламбус», в отличие от других клубов, – соглашение на восемь лет. Другие клубы могут подписать его не более чем на семь лет. Не исключено, что это может быть контракт на восемь лет и $ 84 млн, возможно, $ 90 млн», — сказал Портцлайн в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.