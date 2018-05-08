Портцлайн: у Овечкина выдающаяся карьера, но он не получает должного признания

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн, освещающий матчи «Коламбус Блю Джекетс», поделился соображениями об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Думаю, «Вашингтон» может обыграть «Питтсбург Пингвинз». Не говорю, что так и будет, но это возможно. От «Вашингтона» всегда многого ждут, команда испытывает большое давление, но в этом году оно снизилось.

Овечкин – невероятный игрок, но не получает должного признания, из-за того что не выигрывал в плей-офф. Посмотрите на его статистику – в лиге он забил на 100 голов больше, чем кто-либо другой. В большинстве у него 130 голов – больше нет ни у кого. Думаю, мы не до конца осознаём, какая у него выдающаяся карьера. И он ещё относительно молод. Пройти «Питтсбург» будет нелегко, но возможно», — сказал Портцлайн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.