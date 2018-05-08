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Портцлайн: у Овечкина выдающаяся карьера, но он не получает должного признания

Портцлайн: у Овечкина выдающаяся карьера, но он не получает должного признания
Хоккей / НХЛ

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн, освещающий матчи «Коламбус Блю Джекетс», поделился соображениями об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Думаю, «Вашингтон» может обыграть «Питтсбург Пингвинз». Не говорю, что так и будет, но это возможно. От «Вашингтона» всегда многого ждут, команда испытывает большое давление, но в этом году оно снизилось.

Овечкин – невероятный игрок, но не получает должного признания, из-за того что не выигрывал в плей-офф. Посмотрите на его статистику – в лиге он забил на 100 голов больше, чем кто-либо другой. В большинстве у него 130 голов – больше нет ни у кого. Думаю, мы не до конца осознаём, какая у него выдающаяся карьера. И он ещё относительно молод. Пройти «Питтсбург» будет нелегко, но возможно», — сказал Портцлайн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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