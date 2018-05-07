Светлов — о ЧМ-2018: честно скажу, белорусские хоккеисты меня шокируют

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением об игре сборной Беларуси на чемпионате мира — 2018. Сегодня, 7 мая, Беларусь встретится с командой России.

«Честно скажу, пока белорусские хоккеисты меня шокируют. Их 2:11 в матчах со шведами и французами — такой же сюрприз, как 14:0 россиян. Вот только со знаком «минус». Причём если со шведами наши соседи пытались цепляться, то на французов вообще не настроились. Видимо, тренеры не нашли слов, чтобы объяснить: 0:7 французов в матче с Россией ничего не значат.

Я не понаслышке знаю, какое большое внимание уделяют хоккею руководители Беларуси и Федерации хоккея страны. «Динамо» и сборной созданы отличные условия, Минск лидирует в КХЛ по посещаемости домашних матчей, есть интересная молодёжь и неплохие внутренние лиги.

На мой взгляд, немного подводит наших соседей та болезнь, которая лет 10-15 назад была и в России. Мне кажется, увлечение североамериканскими тренерами не идёт национальному хоккею на пользу. Да, где-то быстрый результат благодаря ставке на легионеров североамериканцы дать способны, но стратегически они не работают на хоккей Беларуси.

Для той же молодёжи, её становления крайне важен тренировочный процесс, полномасштабные предсезонные подготовительные периоды. Молодых просто не бросишь на лёд — как легионеров, тут нужна тонкая, порой рискованная и неблагодарная работа. В наших условиях советская и российская тренерская школа способна наладить конвейер по производству молодых хоккеистов, а вот специалисты-легионеры решают только быстрые, тактические задачи. В итоге целое поколение игроков выпадает, что в последнее время сказывается на выступлениях прежде всего национальной команды», — цитирует Светлова Russia-Hockey.