Защитник Андрей Кутейкин продолжит карьеру в «Спартаке»

Защитник Андрей Кутейкин стал игроком московского «Спартака», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

33-летний Кутейкин в минувшем сезоне выступал в составе московского «Динамо», где провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности "-3".

В КХЛ хоккеист также выступал за «Салават Юлаев», СКА и «Авангард». В общей сложности он принял участие в 404 матчах, забросил 53 шайбы и сделал 92 результативные передачи при показателе полезности «+70».

Напомним, ранее в это межсезонье состав «Спартака» пополнил другой экс-игрок московского «Динамо» — нападающий Мартиньш Карсумс.