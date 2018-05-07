Стэмкос — о выходе в финал конференции: в раздевалке «Тампы» тонна опыта

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал выход клуба в финал Восточной конференции. В серии второго раунда подопечные Джона Купера взяли верх над «Бостон Брюинз» (4-1).

«То, как звено Пойнта отреагировало на разгром в первом матче, было вдохновляюще. Эти парни приняли то, что случилось, близко к сердцу. Наши парни знают, как побеждать в этой лиге. В этой раздевалке тонна опыта, и мы постараемся продолжать его использовать ради нашей пользы», — цитирует Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.