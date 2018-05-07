Первый номер драфта КХЛ-2012 Александров обменян из СКА в «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» произвёл обмен с санкт-петербургским СКА, информирует официальный «твиттер» команды. «Сочи» получил защитника Дениса Александрова, взамен отдав защитника Дмитрия Семыкина.

В минувшем сезон первый номер драфта Континентальной хоккейной лиги 2012 года Александров провёл 39 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Нева» и набрал 20 (8+12) очков при «+8». В 21 матче плей-офф 23-летний защитник забросил 1 шайбу и сделал 9 результативных передач при «+9». Александров не имеет опыт выступления в КХЛ.

18-летний Семыкин в завершившемся сезоне играл в МХЛ за «Капитан». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 8 голов и 7 голевых передач при 118 штрафных минутах и «+4».