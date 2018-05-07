«Металлург» расторг контракт с Денисом Денисовым

Магнитогорский «Металлург» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Денисом Денисовым, информирует официальный сайт клуба.

36-летний россиянин стал игроком «Магнитки» в сезоне-2017/18 и провёл за магнитогорскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате, в которых записал на свой счёт 8 голевых передач. В 11 матчах плей-офф на его счету 2 (0+2) очка.

Ранее защитник провёл пять сезонов в составе ЦСКА, а также выступал за СКА и московское «Динамо». В общей сложности в КХЛ Денисов провёл 607 матчей и набрал 209 (59+150) очков при показателе полезности «+127».