Сборная России прибыла на матч ЧМ-2018 с Беларусью

Сборная России прибыла на «Роял Арену» в Копенгагене на матч группового этапа с Беларусью. Сегодня, 7 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут третий матч на чемпионате мира 2018 года. Начало встречи — в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Беларусь— Россия.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Чемпионат мира по хоккею проходит в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В Копенгагене играют команды из группы А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге проходят матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея).

Первые две встречи турнира – против французов и австрийцев — россияне выиграли с одинаковым счётом 7:0.