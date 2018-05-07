Сборная России по хоккею назвала состав на матч ЧМ-2018 с Беларусью

Сборная России по хоккею назвала состав на третий матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Беларуси. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

Голкипер Игорь Шестёркин впервые в карьере начнёт матч мирового первенства в роли стартового вратаря. Крайние нападающие Максим Шалунов и Илья Михеев поменялись местами в третьем и четвёртом звеньях соответственно.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Шестёркин (Кошечкин);

Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;

Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.