«Трактор» заключил новый контракт с Алексеем Петровым

«Трактор» заключил новый контракт с защитником Алексеем Петровым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 35-летний Петров сделал 3 результативные передачи в 48 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-7». В 16 играх Кубка Гагарина на счету хоккеиста 3 (0+3) очка при нейтральной полезности.

За карьеру в КХЛ Петров также выступал в составе СКА, «Химика», «Торпедо», «Атланта» и «Сочи». В общей сложности он забросил 20 шайб и сделал 49 голевых передач в 463 матчах при показателе полезности «-21».