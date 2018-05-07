Номинально третий вратарь Беларуси Трус будет играть со сборной России

Сборная Беларуси по хоккею назвала состав на третий матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Дэйва Льюиса станет команда России. Начало встречи запланировано на 17:15 мск. Ворота национальной команды будет защищать Виталий Трус, являющийся номинально третьим вратарём сборной.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Трус (Карнаухов);

Лисовец— Хенкель, Дрозд— Матерухин— Китаров;

Воробей— Коробов, Шарангович — Плэтт — Ленгле;

Денисов — Дюков, Развадовский — Демков — Гаврус;

Устиненко— Фальковский, Павлович — Сушко — Ковыршин.