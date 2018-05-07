Нападающий «Сочи» Дмитрий Лугин обменян в «Локомотив», информирует официальный сайт «леопардов». Взамен сочинцы получили права на словацкого вратаря Адама Гуску.

Лугин перебрался в «Сочи» из «Локомотива» по ходу чемпионата-2017/18. В 17 играх регулярного чемпионата Дмитрий забросил 2 шайбы и сделал 6 результативных передач, к которым добавил 3 (2+1) очка в 5 матчах Кубка Гагарина.

В течение карьеры в КХЛ 28-летний нападающий выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив» и «Сочи». В общей сложности он принял участие в 401 матче, забросил 68 шайб и сделал 71 результативную передачу при показателе полезности «-51».