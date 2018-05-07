Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Россия — Беларусь: Павел Дацюк забил из-за ворот, открыв счёт голам на ЧМ-2018

Россия — Беларусь: Павел Дацюк забил из-за ворот, открыв счёт голам на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В первом периоде матча группового этапа чемпионата мира—2018 между сборной России и командой Беларуси счёт в игре открыл российский нападающий Павел Дацюк, 39-летний нападающий выехал из-за ворот и отправил шайбу в сетку, гол стал для капитана сборной России первым на ЧМ-2018.

В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу России.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Сборная России играет с Беларусью на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент