Россия — Беларусь: Павел Дацюк забил из-за ворот, открыв счёт голам на ЧМ-2018

В первом периоде матча группового этапа чемпионата мира—2018 между сборной России и командой Беларуси счёт в игре открыл российский нападающий Павел Дацюк, 39-летний нападающий выехал из-за ворот и отправил шайбу в сетку, гол стал для капитана сборной России первым на ЧМ-2018.



В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу России.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Сборная России играет с Беларусью на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».