Статистика первого периода матча Россия — Беларусь на ЧМ по хоккею—2018

Закончился первый период матча группового этапа чемпионата мира—2018, в котором между собой встретились сборные России и Беларуси. После 20 минут игры россияне лидируют в счёте — 1:0, единственную шайбу записал в свой актив нападающий Павел Дацюк.



Статистика первого периода матча Россия — Беларусь:



Голы: 1-0

Броски: 12-4

Вбрасывания: 11-4

Штраф: 0-2

Реализация — 0-0.



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