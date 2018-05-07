Флёри — о выходе в финал Запада: прекрасно, но «Вегас» прошёл лишь половину пути

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в шестом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0, 4-2 в серии).



«Я думал только о том, чтобы не дать шайбе попасть в ворота. Да, несколько раз мне повезло — были штанги, опасные моменты. Но в первом периоде мы выстояли, а во втором ребята забили два гола и больше назад не оглядывались.



Во втором перерыве мы говорили о том, что надо вернуться к своей игре — быстрой, скоростной. Нам удалось много владеть шайбой, так что долго обороняться не пришлось. Мы запирали соперника в его зоне и не позволяли создавать опасные моменты у наших ворот.



Это прекрасное достижение, но мы проделали только половину пути», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.

Кучеров и Василевский вышли в третий раунд. Лизун Маршан приедет на ЧМ? «Молнии» сделали своё дело и ждут либо Овечкина, либо Малкина.