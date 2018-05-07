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Сборная России не пропускает на чемпионате мира по хоккею—2018 уже 160 минут

Сборная России не пропускает на чемпионате мира по хоккею—2018 уже 160 минут
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России по-прежнему не пропускает шайб в свои ворота на чемпионате мира по хоккею—2018. Подопечные Ильи Воробьёва не пропускают на протяжении 160 минут чистого времени.

На данный момент россияне играют с командой Беларуси (4:0 после двух периодов), в первых двух играх на турнире были разгромлены сборные Франции и Австрии с одинаковым счётом 7:0. Ворота сборной России в этих матчах защищали Василий Кошечкин и Игорь Шестёркин.

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