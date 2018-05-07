Форсберг — «Нэшвиллу»: просто иди и сделай, в Виннипеге нам нужна только победа

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Виннипег Джетс», постаравшись настроить своих партнёров.



«Просто иди и сделай. Лети туда, в Виннипег. Постарайся показать то, что мы исполняли на протяжении всего года. Мы ведь не просто так вышли во второй раунд плей-офф, а в прошлом сезоне добрались до финала Кубка Стэнли. Весь сезон мы показывали очень хороший хоккей. И теперь должны доказать, что нас обыграть не так просто. Ничего нового сопернику мы не покажем, будем работать со старым материалом», — цитирует игрока официальный сайт лиги.