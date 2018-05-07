Сборная России разгромила Беларусь на ЧМ по хоккею—2018, у Дацюка — дубль

Сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, игра закончилась со счётом 6:0.



Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер Игорь Шестёркин.



Сборная России выиграла все три матча на чемпионате мира—2018, по очереди разгромив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Беларусь (6:0). Со старта турнира российские вратари остаются сухимиуже 180 минут чистого времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018