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Сборная России разгромила Беларусь на ЧМ по хоккею—2018, у Дацюка — дубль

Сборная России разгромила Беларусь на ЧМ по хоккею—2018, у Дацюка — дубль
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, игра закончилась со счётом 6:0.

Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер Игорь Шестёркин.

Сборная России выиграла все три матча на чемпионате мира—2018, по очереди разгромив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Беларусь (6:0). Со старта турнира российские вратари остаются сухимиуже 180 минут чистого времени.

ЧМ-2018
07 мая 2018, понедельник. 17:15 МСК
Беларусь
0 : 6
0:1, 0:3, 0:2
Россия
0:1 – Дацюк (Дадонов) – 05:27 (5x5), 0:2 – Шалунов (Барабанов, Каблуков) – 25:55 (5x5), 0:3 – Каблуков (Барабанов, Трямкин) – 29:25 (5x5), 0:4 – Дацюк (Хафизуллин, Шалунов) – 39:26 (5x4), 0:5 – Мамин (Зайцев) – 45:16 (5x5), 0:6 – Капризов (Дацюк, Дадонов) – 47:37 (5x5)

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

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