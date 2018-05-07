Россия — Беларусь: Игорь Шестёркин отразил 18 бросков

Сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, игра закончилась со счётом 6:0. Голкипер национальной команды Игорь Шестёркин отразил все 18 бросков по своим воротам.



Сборная России выиграла все три матча на чемпионате мира-2018, по очереди разгромив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Беларусь (6:0). Со старта турнира российские вратари остаются «сухими» уже 180 минут чистого времени.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018



Разгромы обмана. Почему у сборной России ужасный календарь Мы сами не знаем свои слабые стороны. Даже победа над Беларусью ничего не расскажет о команде Ильи Воробьёва.