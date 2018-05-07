Сборная России на ЧМ по хоккею-2018 все три матча выиграла «всухую»

Сборная России крайне удачно начала чемпионат мира по хоккею-2018, который проходит в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли три стартовых матча, не пропустив в свои ворота ни одной шайбы. Сначала была разгромлена команда Франции со счётом 7:0, потом с аналогичным счётом сборная Австрии, следом была уверенно обыграна Беларусь (6:0).



Российские голкиперы не пропускают на турнире уже 180 минут подряд.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018



Разгромы обмана. Почему у сборной России ужасный календарь Мы сами не знаем свои слабые стороны. Даже победа над Беларусью ничего не расскажет о команде Ильи Воробьёва.