Россия — Беларусь: кто стал лучшим игроком матча в составе российской сборной?

Сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, игра закончилась со счётом 6:0.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018



Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер Игорь Шестёркин. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Беларусью?»

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.