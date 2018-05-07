Барабанов — о своём звене: что значит оборонительное? Нападающий должен забивать

Нападающий сборной России Александр Барабанов прокомментировал победу команды в матче группового этапа со сборной Беларуси (6:0).



«В детстве занимался фигурным катанием, мне это сильно помогает маневрировать на площадке. Шалунова к нам в тройку поставили в конце второй игры. Не знаю, с чем это связано, но в этой команде со всеми можно сыграть, стараемся найти взаимопонимание. Хорошо, что забили сегодня пару голов.



Наше звено вроде как оборонительное? Что значит оборонительное звено? У меня такого понятия нет, нападающий должен голы забивать!



Тяжело ли говорить себе, что эти матчи ничего не значат, всё самое сложное впереди? Да нет, следующая игра будет намного серьёзнее. Будет время, чтобы подготовиться. Разберём игру чехов — и вперёд. Уже хочется сыграть», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.