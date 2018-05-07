Россия — Беларусь: матч чемпионата мира по хоккею–2018 посетили 6360 зрителей

Сборная России разгромила команду Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 6:0.



Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, встречу посетили 6360 зрителей. На матче сборной России с командой Франции (7:0) на трибунах было 6453 зрителя, на игре с Австрией — 9502.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Посмотреть фото также можно в «твиттере».

Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»