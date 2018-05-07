Видеоитоги матча Россия — Беларусь с Дмитрием Ерыкаловым

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги очередного матча сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, игра закончилась со счётом 6:0.



Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер Игорь Шестёркин.

Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.