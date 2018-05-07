И. Воробьёв: если Барабанов будет так играть, он будет нужен всем

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после победы над командой Беларуси (6:0) высоко оценил игру форварда Александра Барабанова.



«Мы попробовали поменять местами Шалунова с Михеевым ещё в третьем периоде матча с Австрией. Нам понравилось, решили оставить так.



Шалунову нужен был такой игрок в подыгрыш как Барабанов? Если Барабанов будет играть так и дальше, он будет нужен всем. Саша молодец, но по-настоящему всё только сейчас начинается», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.