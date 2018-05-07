Гуськов: Россия за три матча ни разу не пропустила, но дальше таких игр не будет

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал победу сборной России в матче с Беларусью со счётом 6:0.



«Радует, что за три игры наша сборная не пропустила ни одной шайбы. Соперники у нас, конечно, не из топ-рейтинга, тем не менее это тоже результат. Радует ещё, что Кошечкин и Шестёркин поиграли и почувствовали определённую уверенность. Впереди нас ждут серьёзные соперники, с которыми не будет такого счета и игр. Радует, что наши ребята все до единого играют с огромным желанием, видна самоотдача. Казалось бы, мы играем со слабыми соперниками, где себе можно что-то позволить. Но этого нет ни в коем случае. Все работают по полной программе и отрабатывают, не позволяя себе ничего лишнего. Тренерский штаб и ребята, понимая это, готовятся к сильному сопернику, не позволяя никаких вольностей в игре с теми же белорусами.



Понимаем, что по-другому с Австрией, Францией и Беларусью мы не можем играть. Это стопроцентная победа. Мы на это настраивались и в это верили. Сборная России сделала это», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Давайте успокоимся с красивыми счетами». Воробьёву наскучили разгромы? Даже главного тренера настораживает, как легко всё складывается для сборной России.