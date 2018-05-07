КХЛ подтвердила переход финского голкипера Ортио в «Витязь»

Подмосковный «Витязь» подписал контракт с финским голкипером Йони Ортио, информирует KHL Media Team. Сообщается, что срок контракта – один год.



В сезоне-2017/18 27-летний вратарь принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Швеции (SHL), где в среднем пропускал за матч 2,4 шайбы при 91,1 процента отражённых бросков. В плей-офф Ортио сыграл 16 матчей, дошёл до финала турнира, но его команда проиграла серию со счётом 0-4. Йони в матчах на вылет пропускал 2,5 шайбы за матч при 92,1 процента отражённых бросков.