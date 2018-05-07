ЧМ по хоккею–2018: сборная Канады забросила Дании три шайбы за три минуты

Во втором периоде матча группового этапа чемпионата мира–2018 по хоккею сборная Канады забросила три шайбы в ворота команды Дании за три минуты. Голы на 24-й, 25-й и 27-й минутах встречи забили Джордан Эберле, Райан О`Райлли и Райан Нюджент-Хопкинс.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
На данный момент в матче продолжается второй период, канадская сборная лидирует — 5:0.
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.
Разгромы обмана. Почему у сборной России ужасный календарь
Мы сами не знаем свои слабые стороны. Даже победа над Беларусью ничего не расскажет о команде Ильи Воробьёва.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»