ЧМ по хоккею–2018: сборная Канады забросила Дании три шайбы за три минуты

Во втором периоде матча группового этапа чемпионата мира–2018 по хоккею сборная Канады забросила три шайбы в ворота команды Дании за три минуты. Голы на 24-й, 25-й и 27-й минутах встречи забили Джордан Эберле, Райан О`Райлли и Райан Нюджент-Хопкинс.



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На данный момент в матче продолжается второй период, канадская сборная лидирует — 5:0.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

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