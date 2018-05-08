Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Беларуси. Обязанности наставника до конца чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной.



До конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова», — говорится в заявлении пресс-службы ФХБ.

На старте группового раунда ЧМ сборная Беларуси провела три игры и потерпела три поражения (от шведов, французов и россиян) с разницей шайб 2:17.