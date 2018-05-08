В Кубке Стэнли впервые сыграл австралийский хоккеист

В 6-й игре полуфинальной серии Восточной конференции между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» в составе «столичных» вышел на лёд нападающий Натан Уокер, имеющий австралийское гражданство. Никогда ранее хоккеисты данной страны не играли в Кубке Стэнли.

Возможность сыграть Уокер получил из-за травмы шведского нападающего «Вашингтона» Никласа Бекстрёма, полученной в третьем периоде 5-го матча.

Команды сыграли 5 игр серии, счёт 3-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». В 6-м матче закончился 1-й период, счёт пока не открыт.