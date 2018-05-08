Шайба Кузнецова в овертайме вывела «Вашингтон» в финал конференции

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Счёт в матче был открыт в начале 2-го периода. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Вашингтона» Алекс Чиассон. В голевой комбинации также принял участие первый в истории Кубка Стэнли австралийский игрок Натан Уокер. Хоккеисты «Питтсбурга» отыгрались спустя 10 минут усилиями Криса Летанга.

В овертайме победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.



Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 55 секунд, нанеся один бросок по воротам.

В игре не принимал участия шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, получивший травму в пятом матче серии.