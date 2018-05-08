Кросби вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров плейофф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в шестом мачте полуфинальной серии Восточной конференции против «Вашингтон Кэпталз» сделал результативную передачу, доведя, таким образом, количество набранных очков в Кубке Стэнли до 185 (66+119).



Кросби вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров плейофф НХЛ, догнав Стива Айзермана (70+115). Лидером является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 382 (122+260) очка.

В шестом матче серии «Питтсбург Пингвинз» уступил «Вашингтон Кэпталз» в овертайме 1:2. Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпталз».