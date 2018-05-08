«Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ. Видеообзор матча Кубка Стэнли-2018

«Питтсбург» на домашней площадке принимал «Вашингтон» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтона».

Счёт в матче был открыт в начале второго периода. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Вашингтона» Алекс Чиассон. В голевой комбинации также принял участие первый в истории Кубка Стэнли австралийский игрок Натан Уокер. Хоккеисты «Питтсбурга» отыгрались спустя 10 минут усилиями Криса Летанга.

В овертайме победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.