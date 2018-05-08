Мюррей — о поражении в серии: «Вашингтон» просто был более классной командой

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для команды Майка Салливана.

««Вашингтон» просто был более классной командой. Они провели сегодня чертовски сильный матч. По ощущениям, у нас и моментов почти не было. «Кэпиталз» — превосходная команда, и сегодня они это доказали. Они заслужили эту победу», — цитирует Мюррея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.